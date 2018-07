Sebastian Vettel faz seu primeiro teste com o carro da Ferrari

Sebastian Vettel já está se preparando para a próxima temporada na casa nova. O piloto deu suas primeiras voltas em uma Ferrari na manhã deste sábado na pista particular da equipe, em Fiorano, Itália.

Por coincidência ou não, carro usado pelo piloto para o teste, o F2012, é o mesmo modelo que Alonso usava, em 2012, quando foi vice-campeão do alemão. Vettel usou pneus intermediários, por causa da pista úmida, e também experimentou o modelo 458 Itália, de rua, para conhecer a pista.

No capacete do alemão, um modelo branco e simples, ele comemorava a chegada à escuderia com uma inscrição: 'Meu primeiro dia na Ferrari: 29/11/2014'.