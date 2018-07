Sebastian Vettel fecha dia no topo em Valência; Bruno Senna é 5.º

VALÊNCIA - O alemão Sebastian Vettel fechou na liderança a segunda sessão de treinos livres para o GP da Europa de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Valência, e terminou o primeiro dia de trabalhos no circuito espanhol na frente. O piloto da Red Bull ficou na ponta ao cravar o tempo de 1min39s334.

Vettel havia sido o segundo mais rápido na sessão inicial, liderada pelo venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, mas conseguiu melhorar bem a marca de 1min40s973 obtida pela manhã. A equipe inglesa, por sinal, teve vários motivos para comemorar a sua performance nesta sexta, pois Bruno Senna, parceiro de Maldonado, brilhou ao ficar com a surpreendente quinta colocação.

O piloto brasileiro abriu espaço para o finlandês Valtteri Bottas na primeira sessão do dia, e acabou iniciando os trabalhos no circuito espanhol em grande estilo nesta segunda parte dos treinos ao cravar 1min39s644. Antes do início dos treinos em Valência, ele havia dito que esperava por um resultado "mais forte" nesta etapa do Mundial, após amargar duas corridas decepcionantes.

Senna, por sinal, foi um dos principais destaques desta surpreendente sessão, que viu a grande maioria dos atuais protagonistas da F1 atual ficar para trás. O alemão Nico Hulkenberg, da Force India, brilhou ao fechar o dia na segunda colocação, assim como o japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, e o veterano Michael Schumacher, da Mercedes, também exibiram força no circuito de rua com as respectivas terceira e quarta posições desta sessão.

Já Felipe Massa voltou a decepcionar com a Ferrari. Apenas o 14.º na primeira sessão desta sexta, ele conseguiu melhorar o seu tempo na segunda, mas a nova marca o fez fechar o dia em 15.º lugar. E o brasileiro andou de novo bem distante do espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, que desta vez ficou com a sétima posição, depois de ter obtido o quinto tempo pela manhã.

O escocês Paul Di Resta, da Force India, conseguiu o sexto posto e se posicionou entre Bruno Senna e Alonso, enquanto o francês Romain Grosjean, da Lotus, o australiano Mark Webber, da Red Bull, e o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez mais bem colocados.

O inglês Lewis Hamilton, que lidera o Mundial, foi apenas o 14.º mais veloz desta segunda sessão livre e também foi superado por Kimi Raikkonen, da Lotus, pelo seu companheiro de McLaren, Jenson Button, e pelo venezuelano Pastor Maldonado, respectivos 11.º, 12.º e 13.º colocados.

A terceira e última sessão de treinos livres em Valência será disputada neste sábado, dia em que os pilotos farão a sessão classificatória para definição do grid de largada a partir das 9 horas (de Brasília), mesmo horário da corrida no domingo. A pista espanhola receberá a oitava etapa deste Mundial de F1.

Confira a classificação do segundo treino livre do GP da Europa:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min39s334

2.º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min39s465

3.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min39s595

4.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min39s601

5.º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min39s644

6.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min39s700

7.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min39s733

8.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min39s868

9.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min39s901

10.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min39s926

11.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min39s945

12.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min39s990

13.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min40s075

14.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min40s147

15.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min40s244

16.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min40s511

17.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min40s963

18.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min41s121

19.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min41s197

20.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min41s263

21.º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min42s424

22.º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min42s958

23.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min44s201

24.º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min44s260