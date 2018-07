Sebastian Vettel fecha o primeiro dia como mais rápido em Barcelona

BARCELONA - O alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido do primeiro dia de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, em Barcelona, nesta sexta-feira. O atual campeão da categoria marcou 1min24s374 e foi quase um segundo mais veloz que o segundo colocado, Fernando Alonso, que manteve o tempo da manhã, uma vez que à tarde optou por andar trechos longos e testar a durabilidade da sua Ferrari, que não apresentou problemas.

Vettel, da Red Bull, foi o mais rápido mesmo sendo um dos que menos andou. Deu apenas 37 voltas, contra 101 de Alonso, por exemplo. O dia ainda foi bom para o alemão testar os pneus intermediários da Pirelli. Como entrou na pista cedo, aproveitou o asfalto ainda molhado para testar o carro em uma situação nova.

Entre os 13 pilotos que entraram na pista nesta sexta-feira, só um brasileiro: Rubens Barrichello, que levou sua Williams ao sétimo melhor tempo do dia, com 1min26s912. Ele ficou nos boxes durante boa parte da tarde por conta de um problema no motor do seu carro, que acabou sendo trocado.

À frente de Barrichello, além de Vettel e Alonso, ficaram também o espanhol Jaime Alguersuari, o japonês Kamui Kobayashi, o inglês Jenson Button e o escocês Paul di Resta. Rubinho, porém, foi mais veloz do que Michael Schumacher, que ficou logo atrás do brasileiro. O alemão da Mercedes aproveitou a tarde para simular uma corrida, inclusive com trocas de pneu e reabastecimento.

A grande decepção do dia, porém, ficou por conta da Lotus Renault, que fez os dois piores tempos. Heidfeld, aliás, ficou mais de 20 segundos atrás de Vettel. O carro da equipe britânica teve problemas com o KERS.

Os testes coletivos em Barcelona seguem pelos próximos três dias.

Confira os tempos do primeiro dia de testes na Catalunha:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min23s374 (37 voltas)

2.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min25s485 (101)

3.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min25s638 (57)

4.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min25s641 (78)

5.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min26s365 (77)

6.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min26s575 (26)

7.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min26s912 (52)

8.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min27s512 (90)

9.º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min28s393 (116)

10.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min30s065 (54)

11.º - Jérôme D''Ambrosio (BEL/ Virgin), 1min30s950 (116)

12.º - Vitaly Petrov (RUS/Lotus Renault), 1min35s174 (20)

13.º - Nick Heidfeld (ALE/Lotus Renault), 1min44s324 (27)