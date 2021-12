Vettel promove corrida de kart apenas com pilotos femininas na Arábia Saudita

Acostumado a se envolver em causas progressistas, o piloto Sebastian Vettel organizou uma corrida de kart apenas com pilotos mulheres na cidade de Jeddah, às vésperas do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. A competição surpreende porque o país é conhecido pelas restrições impostas às mulheres.

A corrida foi iniciativa do próprio piloto da Aston Martin. Ele alugou uma pista de kart e convidou algumas pilotas locais para a prova. No país saudita, as mulheres ganharam a permissão de dirigir somente nos últimos anos, após certa pressão internacional. Algumas que pilotaram com Vettel ainda não tinham a carteira de motorista.

"Obviamente, houve muita conversa e pensamentos sobre vir correr aqui, pela primeira vez na Arábia Saudita. Há muitas questões que precisam ser feitas e eu me fiz algumas delas, pensando no que eu poderia fazer", disse o piloto, nesta quinta-feira, em entrevista ao site Motorsport.com.

A prova na Arábia Saudita é uma das mais polêmicas da temporada 2021 da F-1 por causa das críticas das entidades de direitos humanos ao país. "Há tanta atenção em exemplos negativos quando viemos para alguns países, principalmente quanto a direitos humanos e outras coisas, que acabei tentando fazer algo positivo."

Vettel criou até uma hashtag específica para o evento. "Eu decidi organizar minha própria corrida de kart, com a hashtag #raceforwomen (correndo pelas mulheres, em tradução livre), e tínhamos um grupo de sete ou oito meninas e mulheres na pista", declarou. "Fizemos um belo evento apenas para elas e tentei passar um pouco de minhas experiências de vida e nas pistas para eles, fazer algo junto que ajude a aumentar a confiança delas."