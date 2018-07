Sebastian Vettel lidera 1.º treino livre em Mônaco; Massa é o 4.º

MÔNACO - O alemão Sebastian Vettel deu continuidade, nesta quinta-feira pela manhã, ao domínio que vem impondo aos rivais neste início de temporada da Fórmula 1. Líder disparado do campeonato, o piloto da Red Bull foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP de Mônaco, que será disputado no próximo domingo.

Vettel, porém, teve trabalho para comprovar o seu favoritismo no circuito de rua de Montecarlo. O atual campeão do mundo travou forte disputa com o espanhol Fernando Alonso. O ferrarista fechou o treino em segundo lugar com o tempo de 1min16s732, pouco atrás do alemão, que cravou 1min16s619. E a diferença de 0s113 entre os dois foi assegurada pelo piloto da Red Bull apenas no final da sessão, já com o cronômetro zerado.

Já a terceira colocação ficou com o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, que marcou 1min17s316 e ficou logo à frente da dupla da McLaren, Lewis Hamilton e Jenson Button, respectivos quinto e sexto colocados.

Entre os favoritos, quem começou os treinos em Mônaco de forma decepcionante foi o australiano Mark Webber, da Red Bull, que teve problemas com a sua caixa de câmbio e completou apenas três voltas na pista. Com isso, ele nem chegou a registrar tempo e ficou com o último lugar na sessão.

Outra surpresa do treino, mas positiva, foi a sétima colocação do venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, escuderia que ainda não pontuou nesta temporada. O brasileiro Rubens Barrichello, seu companheiro de equipe, ficou em 13.º

E, assim como Rubinho, o alemão Michael Schumacher ficou bem atrás do seu parceiro de equipe, Nico Rosberg, pois fechou o primeiro treino livre em décimo. Para completar, o veterano piloto ainda perdeu o controle do seu carro em certo momento da sessão e bateu sua Mercedes na barreira de pneus localizada perto da curva Sainte Devote.

Confira os tempos do primeiro treino livre em Mônaco:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min16s619

2.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min16s732

3.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min17s139

4.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min17s316

5.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min17s350

6.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min17s534

7.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min18s527

8.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min18s578

9.º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min18s733

10.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min18s805

11.º Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min18s928

12.º Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min19s234

13.º Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min19s395

14.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min19s463

15.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min19s768

16.º Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min19s792

17.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min20s083

18.º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min21s116

19.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min21s548

20.º Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min21s758

21.º Timo Glock (ALE/Virgin), 1min21s815

22.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min22s840

23.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min23s885

24.º Mark Webber (AUS/Red Bull), sem tempo

