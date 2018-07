Sebastian Vettel lidera primeiro treino livre do GP da China

XANGAI - Líder do campeonato, após vencer as duas primeiras etapas (Austrália e Malásia), o piloto alemão Sebastian Vettel começou a disputa do GP da China também na frente. Atual campeão da Fórmula 1, ele liderou nesta sexta-feira o primeiro treino livre no circuito de Xangai, mostrando que é novamente favorito à vitória.

Além da primeira colocação com Vettel, que fez sua melhor volta em 1min38s739, a equipe Red Bull ainda garantiu a segunda posição no treino livre com o seu outro piloto: o australiano Mark Webber, com o tempo de 1min39s354.

Assim como aconteceu nas duas primeiras etapas do calendário, a McLaren foi quem chegou mais perto da Red Bull nesta sexta-feira. Os dois pilotos da equipe conseguiram o terceiro e o quarto lugares no treino livre do GP da China, respectivamente com Lewis Hamilton e Jenson Button.

O brasileiro Felipe Massa conseguiu a sexta colocação no treino - ficou atrás também do alemão Nick Heidfeld, da Renault. Assim, ele superou o seu companheiro na Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, que terminou apenas em 12º lugar.

O também brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, terminou na 17ª colocação. E o treino livre ainda teve a participação de outro piloto do Brasil: Luiz Razia, reserva da Lotus, foi para a pista apenas nesta sessão e ficou em penúltimo lugar.

O segundo treino livre do GP da China de Fórmula 1 acontece ainda nesta sexta-feira, a partir das 3 horas (horário de Brasília).

Confira os resultados do primeiro treino livre:

1) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min38s739

2) Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min39s354

3) Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min40s845

4) Jenson Button (ING/McLaren) - 1min40s940

5) Nick Heidfeld (ALE/Renault) - 1min40s987

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min41s046

7) Sergio Perez (MEX/Sauber) - 1min41s189

8) Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min41s222

9) Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1min41s231

10) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) - 1min41s328

11) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min41s361

12) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min41s434

13) Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min41s494

14) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - 1min41s579

15) Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min41s610

16) Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min41s752

17) Rubens Barrichello (BRA/Williams) - 1min41s939

18) Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min42s301

19) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1min43s792

20) Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin) - 1min44s089

21) Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania) - 1min44s359

22) Timo Glock (ALE/Virgin) - 1min44s438

23) Luiz Razia (BRA/Lotus) - 1min44s542

24) Narain Karthikeyan (IND/Hispania) - 1min45s019