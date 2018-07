Sebastian Vettel mantém domínio e faz a pole no GP da China

XANGAI - Sebastian Vettel manteve a rotina na Fórmula 1. Depois de ter largado na frente na Austrália e na Malásia - provas em que também venceu -, o piloto alemão da Red Bull conseguiu novamente a melhor performance no treino de classificação, dessa vez no circuito de Xangai, e conquistou a pole position do GP da China.

Atual campeão da Fórmula 1, Vettel lidera o campeonato deste ano com as vitórias conquistadas nas duas etapas já realizadas. E manteve o seu domínio agora na China, ao conseguir a pole position no treino de classificação realizado neste sábado, quando cravou a melhor volta no tempo de 1min33s706.

Enquanto Vettel confirmou o favoritismo, o outro piloto da equipe Red Bull decepcionou no treino de classificação. O australiano Mark Webber foi eliminado logo na primeira das três partes da sessão e vai largar apenas na 18ª colocação na corrida que acontece neste domingo, a partir das 4 horas (horário de Brasília).

Sem Webber na disputa pelas primeiras posições, o caminho ficou mais fácil para a McLaren, que, com isso, conseguiu a segunda e a terceira colocações do grid. Entre os dois pilotos ingleses da equipe, Jenson Button levou a melhor sobre Lewis Hamilton e vai largar na frente no circuito de Xangai.

Entre os pilotos brasileiros, o melhor no treino realizado neste sábado foi Felipe Massa. Ele vai largar em sexto lugar, mas ficou atrás do seu companheiro de Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, que está na quinta colocação do grid. Já Rubens Barrichello conseguiu apenas a 15ª posição com a sua Williams.

Confira o resultado do treino de classificação:

1) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

2) Jenson Button (ING/McLaren)

3) Lewis Hamilton (ING/McLaren)

4) Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari)

7) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso)

8) Paul di Resta (ESC/Force India)

9) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso)

10) Vitaly Petrov (RUS/Renault)

11) Adrian Sutil (ALE/Force India)

12) Sergio Perez (MEX/Sauber)

13) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber)

14) Michael Schumacher (ALE/Mercedes)

15) Rubens Barrichello (BRA/Williams)

16) Nick Heidfeld (ALE/Renault)

17) Pastor Maldonado (VEN/Williams)

18) Mark Webber (AUS/Red Bull)

19) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus)

20) Jarno Trulli (ITA/Lotus)

21) Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin)

22) Timo Glock (ALE/Virgin)

23) Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania)

24) Narain Karthikeyan (IND/Hispania)

Veja também:

Massa admite que Ferrari ainda está atrás dos rivais

Vettel comemora mais uma pole, mas prega cautela

Em 2º, Button reconhece superioridade da Red Bull