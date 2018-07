Sebastian Vettel minimiza ordem para ceder posição a Daniel Ricciardo

XANGAI - Atual tetracampeão mundial, o alemão Sebastian Vettel está se habituando a uma realidade totalmente diferente na atual temporada da Fórmula 1. Com as mudanças nas regras da categoria, o piloto não tem brigado por vitórias e, para piorar, recebeu neste domingo, no GP da China, uma ordem da Red Bull para permitir que seu companheiro, Daniel Ricciardo, o ultrapassasse.

Vettel admitiu ter resistido ao comando no início, mas minimizou o ocorrido. "Eu saí da frente do Daniel uma vez que soube que estávamos com estratégias diferentes. Quando perguntei na primeira vez, não entendi, porque estávamos com pneus diferentes, diferente do Bahrein, então chequei de novo. Quando a equipe disse que tínhamos estratégias diferentes, saí da frente e então, com o decorrer da corrida, vi mais e mais que não tinha condições de segurá-lo."

Esta foi a segunda vez que Vettel recebeu a ordem para permitir a ultrapassagem de seu companheiro, sendo que a primeira havia acontecido no Bahrein. Apesar da reação inicial do alemão de negar a ultrapassagem, Ricciardo preferiu não entrar em polêmica e preferiu celebrar a quarta colocação na China.

"Sobre o Seb (Sebastian Vettel), nós estávamos competindo e você sempre quer manter sua posição, mas a equipe falou no rádio e ele me deixou passar. Fiz tudo que podia depois de cada parada e nós melhoramos o carro. No fim, estava fazendo tudo que podia para chegar no Alonso e acho que ficamos mais perto quando nos aproximamos da chegada", comentou.