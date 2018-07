Sebastian Vettel pilotará carro F1 da Red Bull nas ruas de Berlim

Segundo a Red Bull, o evento será uma forma de Vettel agradecer o apoio dos torcedores alemães e comemorar o título conquistado no dia 14 de novembro, com a vitória no GP de Abu Dabi. Depois de pilotar o carro, ele ainda deve distribuir autógrafos para os fãs.

"Vamos agitar Berlim. Será uma experiência rock and roll", afirmou Vettel, que tem apenas 23 anos e se tornou o mais jovem campeão da história da Fórmula 1. Com a presença do novo ídolo, a expectativa da Red Bull é reunir milhares de fãs no evento pelas ruas da cidade.

Depois do evento em Berlim, Vettel disputa ainda no sábado, na cidade de Dusseldorf, também na Alemanha, a tradicional Corrida dos Campeões, que reúne os pilotos que conquistaram título nas principais categorias do automobilismo mundial na temporada.