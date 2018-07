Sebastian Vettel prevê mais ultrapassagens no GP da Espanha

BARCELONA - Com as mudanças introduzidas nesta temporada, como o uso da asa móvel, a Fórmula 1 passou a ter inúmeras ultrapassagens durante as corridas. E, segundo o piloto alemão Sebastian Vettel, isso deve acontecer até mesmo em pistas onde era muito difícil ultrapassar, como é o caso do circuito da Catalunha, onde acontecerá o GP da Espanha neste fim de semana.

Atual campeão da Fórmula 1, Vettel está dominando a temporada de 2011, com três vitórias em quatro etapas - soma 93 pontos, com 34 de vantagem sobre o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que é o segundo colocado. Ele revelou que espera um GP da Espanha diferente neste ano, justamente por causa da facilidade dos carros para conseguir as ultrapassagens.

"Conhecemos bem o circuito de Barcelona desde os testes de inverno (europeu). Nosso carro deve ter uma boa performance e nosso plano é conseguir o melhor resultado possível. Historicamente, Barcelona é um circuito pobre em ultrapassagens, mas com o uso da asa móvel será um pouco diferente", afirmou o piloto alemão da Red Bull.

Companheiro de equipe de Vettel, o australiano Mark Webber também espera uma boa performance da Red Bull na Espanha. Ele não esconde sua admiração pela pista e espera conseguir repetir o desempenho do ano passado, quando venceu a prova.

"O circuito é ótimo, a pista e o desenho são ótimos para dirigir um Fórmula 1 no limite. O último setor era muito, muito rápido e agora, nos últimos anos, temos uma chicane que quebra o ritmo da volta um pouco, mas no geral adoro pilotar nesta pista", declarou Webber, que é o terceiro colocado da temporada, com 55 pontos.