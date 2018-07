Sebastian Vettel se diz satisfeito com teste dos novos pneus da F1

Veja também:

Fernando Alonso lidera último dia de testes da Fórmula 1 em Abu Dabi

Vettel fez o terceiro melhor tempo do dia, neste sábado, no circuito Yas Marina, em Abu Dabi, atrás apenas do espanhol Fernando Alonso, vice-campeão deste ano, e do compatriota Michael Schumacher. Na sexta, o campeão de 2010 ficou atrás apenas do brasileiro Felipe Massa.

"Desde fevereiro, nós não tivemos muito tempo para fazer qualquer teste mais elaborado na pista, então esses dois dias estão nos dando chance de pensar sobre coisas que tentamos durante a temporada", avaliou Vettel, que voltará para sua cidade natal, Heppenheim, na Alemanha, no domingo, pela primeira vez desde a conquista do título, no fim de semana passado.