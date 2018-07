Sebastian Vettel vê melhora da Red Bull, mas cobra maior evolução

KUALA LUMPUR - Depois de ficar em segundo lugar no primeiro treino livre do GP da Malásia de Fórmula 1 e depois amargar a décima colocação no segundo, nesta sexta-feira, no circuito de Sepang, em Kuala Lumpur, o alemão Sebastian Vettel acredita que a Red Bull mostrou um carro mais próximo da McLaren em termos de ritmo de corrida, mas cobrou evolução antes do treino de classificação e da prova deste domingo.

O atual bicampeão mundial não escondeu a sua decepção com o resultado obtido no segundo treino livre desta sexta. "Eu gostaria de ter ficado um pouco mais à frente nesta tarde", admitiu, antes de dizer que "há ainda muito trabalho a fazer" para a melhora do seu carro.

"Os pneus caíram gradualmente muito rapidamente aqui, o que acontece com todos os pilotos, mas eu acho que estamos escorregando um pouco demais e gostaria que o carro fosse um pouco mais estável. Nós demos um bom passo hoje, o potencial está lá, mas nós precisamos chegar a ele. Vamos ver o que podemos fazer amanhã (sábado)", disse Vettel, se referindo ao treino que definirá o grid de largada.

O australiano Mark Webber, por sua vez, seguiu a mesma linha de discurso do seu companheiro de equipe, depois de fechar o dia com o sétimo melhor tempo. "Não foi uma sexta-feira ruim, mas agora temos muito o que trabalhar durante a noite. O dia foi bastante produtivo. Fizemos tudo o que havíamos planejado, nós conseguimos cumprir bem o nosso programa", analisou.

Webber também apontou uma queda rápida no rendimento dos pneus, mas qualificou o fato como normal, tendo em vista o forte calor na Malásia. E ele alertou que o uso certo dos compostos é uma das chaves para o sucesso na segunda etapa do Mundial. "Obviamente aqui é um local completamente diferente de Melbourne (palco da estreia do campeonato), então o entendimento dos pneus é importante aqui", disse.