Sebastian Vettel visita Sochi e elogia circuito russo para Fórmula 1

SOCHI - Um dia após vencer o GP do Bahrein, o alemão Sebastian Vettel visitou nesta segunda-feira as obras do circuito de Sochi, na Rússia, que está previsto para sediar um GP na temporada 2014 da Fórmula 1. O tricampeão mundial estava acompanhado pelo escocês David Coulthard, que teve passagem pela categoria, e pilotou um carro de rua na parte da pista que já está asfaltada.

Vettel fez elogios ao traçado do circuito russo. "É um grande privilégio ser o primeiro piloto da Fórmula 1 para visitar a nova pista de Sochi", disse o alemão. "Já estou vendo que vai ser um circuito divertido de pilotar um carro de Fórmula 1 e o restante das instalações são muito impressionantes", completou.

O circuito de Sochi terá uma extensão de 5,9 quilômetros e será o maior do calendário da Fórmula 1. A Rússia assinou um contrato para sediar uma prova da Fórmula 1 até 2021, mas o atraso nas obras causa preocupação na Federação Internacional de Automobilismo.