Sebastiano Zerbo vence etapa do SuperBike Series Brasil 2014

O Autódromo de Interlagos recebeu na manhã deste domingo a etapa SuperBike Series Brasil 2014, campeonato de motos de asfalto semelhante à MotoGP. O público lotou as arquibancadas para assistir a vitória do piloto Sebastiano Zerbo, seguido no pódio por Maico Teixeira e José Luiz Cachorrão.

Os pilotos revezaram-se nas primeiras posições durante toda a corrida. Maico Teixeira largou na pole, alternou posições e quase terminou com a vitória, mas foi ultrapassado por Zerbo na última volta antes da bandeirada final.

A próxima etapa da SuperBike Series Brasil 2014 acontece também em Interlagos, em 4 de maio.