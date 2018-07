Sebastien Buemi renova com a Red Bull e continua como piloto reserva em 2013

MILTON KEYNES - A Red Bull divulgou nota em seu site oficial nesta terça-feira para confirmar que Sebastien Buemi será mantido como piloto de testes e reserva da equipe na temporada deste ano da Fórmula 1. Desta forma, o piloto suíço de 24 anos continuará trabalhando no desenvolvimento do carro no simulador da escuderia e seguirá à disposição como opção nas corridas disputadas pela dupla titular formada pelo alemão Sebastian Vettel e o australiano Mark Webber.

Buemi festejou a renovação do seu contrato, embora tenha manifestado o desejo de voltar a pilotar como titular de uma equipe da F1 - ele disputou 55 provas em três temporadas pela Toro Rosso.

"Conheço todos na Red Bull e é bom permanecer com a equipe por mais um ano. É claro que meu objetivo é participar novamente das corridas, mas continuo aprendendo o tempo todo com meu trabalho na equipe. Ajudo no desenvolvimento do carro e forneço feedback ao longo da temporada, tanto na fábrica quanto nas provas", ressaltou Buemi, que paralelamente ao trabalho de piloto da reserva e de testes da Red Bull seguirá defendendo a Toyota no Mundial de Endurance (WEC) neste ano.

A apresentação do novo carro da Red Bull para a temporada de 2013 acontecerá no próximo dia 3 de fevereiro, na fábrica da equipe, em Milton Keynes, na Inglaterra. Dois dias depois, o modelo RB9 estará na pista para o primeiro dia de testes coletivos da categoria, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.