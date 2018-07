Segundo mais veloz na Alemanha, Alonso vê Ferrari na 'direção certa' NURBURG - Segundo mais veloz dos treinos livres desta sexta-feira em Nurburgring, que neste domingo receberá o GP da Alemanha de Fórmula 1, Fernando Alonso se mostrou satisfeito com o desempenho de sua Ferrari. A performance do piloto ratificou o processo de evolução vivido pela escuderia italiana, após o espanhol ter vencido na Inglaterra, na etapa passada do Mundial.