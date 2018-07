Segundo no grid, Vettel lamenta bandeira amarela em final de sessão

Sebastian Vettel reconheceu não ter ficado completamente feliz com o segundo lugar obtido no grid de largada para o GP da Áustria, mas exibiu confiança para a prova deste domingo. E há motivos para isso, afinal, o alemão se declarou satisfeito com o rendimento do carro da Ferrari na sessão de classificação. Além disso, vai largar seis posições à frente do britânico Lewis Hamilton, o seu rival direto na luta pelo título mundial.

Assim, Vettel só lamentou a bandeira amarela na fase final da sessão de classificação por causa de um problema no carro do francês Romain Grosjean, o que acabou com as suas chances de tirar a pole position do finlandês Valtteri Bottas, que acabou sendo 0s042 mais rápido do que ele.

"Eu estava esperando para passar Bottas e acho que poderia ter feito melhor, mas no final estou muito feliz com a minha classificação. O carro está muito bom. A Mercedes é sempre muito rápida na qualificação, mas hoje estávamos perto. Eu acho que deveremos estar bem amanhã (domingo, na corrida)", afirmou.

Com uma vantagem de 14 pontos para Hamilton na liderança do Mundial de Pilotos, Vettel poderá ampliar essa vantagem, afinal, o adversário é apenas o oitavo colocado no grid por causa de uma punição. E o alemão espera aproveitar essa situação.

"Será uma longa corrida e muitas coisas podem acontecer. O mais importante é que o carro estava bom na qualificação. Vamos tentar fazer a nossa corrida e esperar. Com certeza, será difícil, mas vamos ver o que podemos fazer", concluiu.