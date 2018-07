Segundo porta-voz, Schumacher progride na recuperação

Cerca de dois meses depois de ter dado notícias sobre o estado de saúde do ex-piloto Michael Schumacher, a sua porta-voz Sabine Kehm veio a público neste domingo para dizer que o alemão está fazendo progresso em sua recuperação do gravíssimo acidente de esqui sofrido nos Alpes Franceses, em 29 de dezembro do ano passado, quando caiu e bateu a cabeça (com o capacete) em uma pedra.

"Schumacher está fazendo progressos considerando a gravidade de sua lesão. Vamos dar tempo ao tempo. Penso que realmente é necessário ter paciência", afirmou Sabine Kehm, em entrevista ao canal de TV alemã RTL, sobre o piloto sete vezes campeão mundial de Fórmula 1.

Schumacher já deixou o estado de coma depois do acidente e Sabine Kehm se diz feliz pelo suporte dado por todos os fãs. "A família está realmente agradecida e fortalecida por isso... Penso que esta energia positiva pode ter um bom efeito", comentou a porta-voz.

Em setembro, Schumacher deixou o Centro Hospitalar Universitário de Vaud, em Lausanne, na Suíça, para dar sequência a seu tratamento na mansão da família, localizada na pequena cidade suíça de Gland, perto de Genebra e a 44 quilômetros do hospital.