Segundo, Vettel vê Red Bull mais perto da Mercedes O alemão Sebastian Vettel não conseguiu atingir o objetivo de faturar a pole position do GP da Alemanha, mas mesmo assim terminou o treino de classificação deste sábado, no circuito de Nurburgring, satisfeito. Após garantir o segundo lugar no grid, atrás de Lewis Hamilton, ele avaliou que a Red Bull está mais próxima do ritmo da Mercedes, em comparação a outros treinos de classificação e ao GP da Inglaterra, na semana passada.