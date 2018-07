Segurança na F-1 melhorou após morte de Senna, diz especialista

Desde a morte de Ayrton Senna, a Fórmula 1 não teve nenhuma vítima fatal em acidentes, e isso se deve aos padrões e normas adotados após a tragédia, segundo o Dr. Dino Altmann, especialista que tratou Felipe Massa após seu acidente na Hungria, em 2009, e parceiro da FIA há mais de 20 anos.

Mesmo com os acidentes graves de Massa e mais recentemente de Jules Bianchi, Altmann acredita que a FIA progridiu na questão desde o ocorrido com Senna, em 1994. "Desde o acidente fatal de Senna, a FIA melhorou muito. A segurança do esporte melhorou muito ao redor do mundo. Estou confiante que providências serão tomadas, o que será muito interessante e muito bom para prevenir outros acidentes como o de Bianchi".

Altmann trabalha com a FIA para que as normas de segurança da F-1 sejam aprimoradas, e ressalta os 20 anos sem acidentes fatais na modalidade. "Acidentes são inerentes ao automobilismo, e nós vemos acidentes acontecer desde que o esporte existe. Eu espero que a gente não tenha acidentes trágicos nos próximos 20 anos, assim como não tivemos nenhuma lesão fatal nas últimas duas décadas". O médico também afirmou que o grave acidente com Bianchi, em Suzuka, serviu para lembrar a todos do perigo que o esporte oferece.

Para o GP do Brasil, uma equipe médica está sendo treinada especialmente para a prevenção de lesões nos pilotos durante as provas e treinos.