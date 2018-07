Sem acerto para 2015, pilotos vivem indefinição na F-1

Faltando apenas duas corridas para o fim da temporada, metade do atual grid da Fórmula 1 ainda não sabe qual será seu futuro no campeonato do próximo ano. Equipes tradicionais, como Ferrari e McLaren, aguardam o desenrolar de negociações para confirmar suas duplas, enquanto times menores ainda não sabem nem se estarão presentes na competição do ano que vem, em razão de dificuldades financeiras.

A negociação mais aguardada envolve nomes de dois campeões: Sebastian Vettel e Fernando Alonso. O alemão já anunciou sua saída da Red Bull, mas não confirmou seu destino. Ele é o mais cotado para reforçar a Ferrari em 2015. O tetracampeão substituiria o espanhol, que já deu sinais claros sobre o fim de sua trajetória no time italiano, ao fim deste ano.

Sem conseguir alcançar o sonhado tricampeonato na Ferrari, Alonso teria sido seduzido pela proposta da McLaren, ansiosa por reviver seus melhores anos a partir de 2015, com a nova parceria com a Honda. Em busca de uma mudança de ares, o espanhol estaria muito perto de assinar vínculo com a equipe para voltar a brigar pelo título.

A possível chegada de Alonso na McLaren lançou uma sombra sobre os atuais pilotos do time. O mais ameaçado é o inglês Jenson Button. "Converso com a McLaren todos os dias e ainda não temos uma definição", afirma o campeão em 2009, ciente da possibilidade de deixar a Fórmula 1 no fim do ano. "Espero me divertir no futuro, seja na Fórmula 1 ou em outra categoria do automobilismo."

O companheiro de Button na McLaren vive situação menos preocupante. Surpresa nesta segunda metade do campeonato, o dinamarquês Kevin Magnussen fez sua estreia nesta temporada e é tido como uma promessa para os próximos anos. Por essa razão, minimiza o mistério da McLaren em definir seus pilotos para 2015. "Eles não estão fazendo isso para me incomodar. Eles têm motivo para isso [adiamento]."

Sem Alonso, a Ferrari tem grandes chances de contar com Vettel em uma possível parceria com Kimi Raikkonen. Longe de brilhar neste ano, o finlandês tem contrato por mais um ano, embora uma mudança de planos da equipe nunca possa ser descartada. Após o grave acidente de Jules Bianchi no GP do Japão, um dos dirigentes do time italiano indicou que Bianchi era uma das opções cotadas pela equipe para o próximo ano.

Vettel será substituto pelo russo Daniil Kvyat. A Red Bull será liderada pelo australiano Daniel Ricciardo, sensação desta temporada e terceiro colocado no Mundial de Pilotos. Ele só está atrás dos pilotos da Mercedes. Lewis Hamilton e Nico Rosberg estão garantidos para mais um ano de duelos dentro do mesmo time.

A Williams também assegurou a permanência de sua dupla antes dos demais times. Valtteri Bottas terá ao menos mais uma temporada, enquanto Felipe Massa tem mais um ano de contrato, renovável por mais uma temporada. A equipe britânica perderá em 2015 um dos seus pilotos de testes.

Felipe Nasr será titular da Sauber a partir da próxima temporada, formando dupla com o sueco Marcus Ericsson, estreante neste ano. O anúncio dos dois movimentou a dança dos pilotos entre as equipes medianas e menores. Com a chegada deles, o mexicano Esteban Gutiérrez e o alemão Adrian Sutil perderam o espaço na Sauber. Gutiérrez tem maior chance de ser realocado em outra equipe, por contar com patrocínio polpudo da Telmex, maior empresa de telecomunicações do México.

O acerto da Sauber com Ericsson abriu vaga na Caterham, equipe que defende neste ano e ainda não sabe se estará no grid de 2015. O time vive grave crise financeira, assim como a Marussia. Ambas foram entregues a administradores judiciais e não disputaram o GP dos Estados Unidos e nem vieram ao Brasil para a corrida em Interlagos. Devem também perder a etapa final, em Abu Dabi.

Além delas, ainda há vagas disponíveis na Toro Rosso e na Lotus. A primeira antecipou a confirmação do holandês Max Verstappen. Com apenas 17 anos, o filho de Jos Verstappen será o mais jovem piloto a correr pela Fórmula 1. E a Lotus assegurou o venezuelano Pastor Maldonado e diz que ainda negocia a permanência do francês Romain Grosjean. Já a Force India fechou sua segunda vaga na noite de sexta ao garantir o mexicano Sergio Pérez, repetindo em 2015 a dupla com o alemão Nico Hülkenberg.