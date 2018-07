Sem desanimar, Alonso quer reduzir vantagem de Vettel no campeonato

AUSTIN - O fraco desempenho na classificação e a nova pole position de Sebastian Vettel não desanimaram Fernando Alonso. Ainda sonhando com o título, o espanhol projeta reduzir a vantagem do alemão na corrida deste domingo, no novo Circuito das Américas, sede do GP dos Estados Unidos.

"Sabíamos que ia ser complicado", comentou Alonso, que sairá apenas em 8º no grid. "Saímos em sétimo em Abu Dabi e em oitavo aqui, mais ou menos as mesmas posições", afirmou, sem revelar preocupação com as colocações da largada.

Como vem repetindo nas últimas etapas, Alonso aposta em seu bom desempenho durante a corrida para compensar a largada fora do pelotão dianteiro. "Como sempre, a corrida é amanhã. Ainda acho que vamos reduzir a vantagem de Sebastian, que é o que realmente importa", comentou o espanhol.

"Ele vai largar na pole position e tem exibido um ritmo muito forte. Mas a corrida será longa e vamos ver se conseguimos aproveitar nossas oportunidades", declarou o piloto da Ferrari.

A dez pontos de distância de Vettel no Mundial de Fórmula 1, Alonso precisa chegar ao menos em quarto lugar para evitar o título antecipado do rival. Assim, adiaria a definição do campeonato para o GP do Brasil, em São Paulo, no dia 25.