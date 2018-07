Sem desistir, McLaren promete reta final intensa na F1

"Vamos forçar até o fim", declarou Michael, ao negar que pretenda tirar o foco da temporada para concentrar energia na elaboração do modelo 2013 da McLaren. "Não é uma grande decisão manter o desenvolvimento do carro 2012. As regras na próxima temporada vão mudar pouco em comparação aos últimos anos. Então, boa parte do desenvolvimento será útil para 2013 também", justificou.

Além disso, argumenta o diretor, a McLaren ainda tem boas chances de vencer corridas neste ano, por causa da pouca diferença de rendimento entre as principais equipes. "O intervalo está muito pequeno, entre um ou dois décimos, que podem alterar a situação. Acredito que ainda podemos impor um desafio aos rivais nas últimas quatro corridas".

A McLaren, que chegou a liderar o campeonato, acabou caindo para o quarto lugar na tabela de pilotos, com Lewis Hamilton, por conta dos últimos resultados. Hamilton, que vai deixar a equipe no fim do ano, está a 62 pontos do líder Sebastian Vettel. A situação está um pouco mais complicada no Mundial de Construtores. A McLaren ocupa o terceiro posto, mas com desvantagem de 83 pontos para a Red Bull.