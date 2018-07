Sem dificuldades, Vettel vence o GP da Malásia

O piloto alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Malásia de Fóruma 1, neste domingo, 10. É a segunda vitória consecutiva do alemão na temporada. O brasileiro Felipe Massa chegou em quinto colocado e Rubes Barrichello não completou a prova.

"Trabalho fantástico. Mantivemos a calma. Obrigado", disse Vettel pelo rádio à equipe ao final da corrida. O alemão, que largou na pole, venceu a prova sem dificuldades. Em segundo lugar ficou o britônico Jenson Button, da McLaren, e em terceiro, o alemão Nick Heidfeld, da Renault.

As Ferraris de Massa e do espanhol Felipe Alonso ficaram em quinto e sexto colocados, respectivamente.

Com a vitória deste domingo, Vettel acumula 50 pontos e fica em primeiro na classificação da temporada. Na sequência estão Jenson Buttom (26 pontos) e Lewis Hamilton (24 pontos), da McLaren. Felipe Massa está em sexto, com 16 pontos. Barrichello ainda não pontuou. / Com agências