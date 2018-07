Sem lesão, Petrov passa bem após acidente no GP de Mônaco

MÔNACO - O russo Vitaly Petrov deu um susto neste domingo nas voltas finais do GP de Mônaco de Fórmula 1. O piloto da Renault se envolveu em um acidente com Jaime Alguersuari e Lewis Hamilton e precisou ser atendido pela ambulância ainda na pista. Exames, no entanto, mostraram que Petrov não sofreu lesões e passa bem.

O russo se chocou com Alguersuari e Hamilton na volta 69, o que interrompeu a corrida e forçou uma relargada. Ainda dentro do carro, Petrov acusou dores no tornozelo esquerdo e deixou a pista em uma ambulância, rumo ao Hospital Princess Grace.

Ele foi submetido a uma série de exames que não constataram fraturas, lesões ou inchaço no local atingido. O piloto deverá voltar ao paddock de Mônaco daqui a algumas horas para se reintegrar à equipe Renault.

