Sem mudanças, Fórmula 1 confirma calendário para a próxima temporada

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta sexta-feira o calendário definitivo para a temporada 2019 da Fórmula 1. O esboço inicial, divulgado no fim de agosto, foi aprovado em mudanças em reunião do Conselho Mundial de Automobilismo, em Paris.

Desta forma, o próximo campeonato vai começar na Austrália, como de costume, no dia 17 de março. E será encerrado mais uma vez com o GP de Abu Dabi, no Circuito de Yas Marina, no dia 1º de dezembro. Serão 21 etapas, no total, como aconteceu em 2016 e também neste ano, sendo 11 delas na Europa, cinco na Ásia, quatro nas Américas e uma na Oceania.

Será em 2019 que a Fórmula 1 chegará ao seu 1000º GP, contando desde o início, no ano de 1950. A grande marca será alcançada no GP da China, agendado para 14 de abril.

Na reunião, as autoridades mundiais do automobilismo aprovaram ainda pequenas mudanças no regulamento esportivo da categoria, que incluem regras sobre a saída do safety car, avaliação dos carros por parte das próprias equipes, e até a criação de uma bandeira quadriculada virtual.

Estão previstas também mudanças nas regras sobre os espelhos dos carros e mudanças nas asas traseiras, nas câmeras embutidas nos monopostos e até alterações leves no halo, a proteção que fica sobre as cabeças dos pilotos.

Confira o calendário definitivo da temporada 2019 da F-1:

17/3 - GP da Austrália, em Melbourne

31/3 - GP da Bahrein, em Sakhir

14/4 - GP da China, em Xangai

28/4 - GP do Azerbaijão, em Baku

12/5 - GP da Espanha, em Barcelona

26/5 - GP de Mônaco, em Montecarlo

9/6 - GP do Canadá, em Montreal

23/6 - GP da França, em Le Castellet

30/6 - GP da Áustria, em Spielberg

14/7 - GP da Inglaterra, em Silverstone

28/7 - GP da Alemanha, em Hockenheim

4/8 - GP da Hungria, em Budapeste

1/9 - GP da Bélgica, em Spa

8/9 - GP da Itália, em Monza

22/9 - GP de Cingapura, em Marina Bay

29/9 - GP da Rússia, em Sochi

13/10 - GP do Japão, em Suzuka

27/10 - GP do México, na Cidade do México

3/11 - GP dos Estados Unidos, em Austin

17/11 - GP do Brasil, em São Paulo

1/12 - GP de Abu Dabi, em Yas Marina