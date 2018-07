Sem mudanças no carro, Barrichello largará em 15.º

Ao fim do treino, Barrichello explicou que manteve as configurações originais do carro porque teve problemas com o escapamento. "Estou tendo um final de semana de testes. Tentamos uma nova versão do escapamento nos treinos livres, mas não compreendemos direito o funcionamento. Então, treinamos hoje com as configurações originais", justificou.

Na sexta, o piloto havia dito que cogitava brigar pelas primeiras posições no grid se houvesse alterações no carro. Sem o novo acerto, Barrichello não conseguiu acompanhar os rivais e ainda teve dificuldade com o tráfego. "Na retomada, [Adrian] Sutil tentou uma ultrapassagem na primeira curva e atrapalhou as nossas voltas", reclamou o brasileiro, explicando a dificuldade para avançar no treino e entrar na briga pelas primeiras colocação na última sessão.