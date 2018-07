Sem Nasr em 2015, Williams torna Susie Wolff piloto de teste

Agora sem contar com o brasileiro Felipe Nasr, que correrá pela Sauber na temporada de 2015 da Fórmula 1, a Williams anunciou nesta sexta-feira que promoveu Susie Wolff a piloto de teste oficial da equipe inglesa. Com isso, a britânica aumentou as suas chances de se tornar a primeira mulher a figurar no grid de uma corrida da categoria desde 1976, quando a italiana Lella Lombardi conseguiu este feito.

Nas últimas três temporadas, Susie Wolff vinha ocupando o posto de piloto de desenvolvimento da Williams, que conta com o brasileiro Felipe Massa e o finlandês Valtteri Bottas como titulares da escuderia. O time também confirmou que irá buscar um novo nome para desempenhar a função que era cumprida pela britânica.

A promoção de Wolff aconteceu depois de ela já ter feito história nesta temporada ao participar de dois treinos livres de sexta-feira em duas prova da Fórmula 1. Um no GP da Inglaterra, em Silverstone, e outro no GP da Alemanha, em Hockenheim, pois há duas décadas uma mulher não figurava em um final de semana de corrida dentro da pista na categoria mais importante do automobilismo mundial.

A britânica de 31 anos de idade terá a chance agora de disputar mais dois treinos livres nesta próxima temporada da F-1, assim como participará de dois dias de testes coletivos da categoria e fará parte de forma ativa dos testes no simulador da equipe visando o desenvolvimento do carro do time inglês.

E, se caso Bottas ou Massa não possam participar de uma corrida na próxima temporada, Wolff poderá ter a chance de alinhar no grid pela Williams. "Esse é outro passo na direção certa para mim. Estou muito contente com a Williams, eu sinto que eles estão reconhecendo a minha evolução, trabalho duro e performance, que é o que conta", ressaltou a piloto.

Chefe-adjunta da equipe inglesa, Claire Williams exaltou o papel importante que foi sendo desempenhado por Wolff nas últimas temporadas, fornecendo informações importantes para o desenvolvimento do carro da equipe e para os pilotos titulares. "Ela continua a nos impressionar com o seu forte conhecimento técnico, feedback e desempenho tanto na pista quanto no simulador. Ela tem melhorado constantemente. Desde que ela se juntou a nós em 2012 até a nomeação como piloto de testes oficial foi uma progressão natural", ressaltou a filha de Frank Williams, chefe e fundador do time que leva o seu sobrenome.