Sem surpresas, Red Bull lança modelo RB13 e brinca com superstição

Brincando com a superstição do número 13 do seu novo modelo, a Red Bull lançou oficialmente neste domingo o carro RB13 que vai disputar o Mundial de Fórmula 1 neste ano. O modelo, a ser piloto pelo australiano Daniel Ricciardo e pelo holandês Max Verstappen, não apresentou maiores surpresas em comparação aos rivais.

A equipe austríaca fez o lançamento do carro apostando no bom humor. Em referência ao número do modelo, a Red Bull fez seu anúncio às 13h13 (no horário europeu) e também brincou com as superstição no vídeo de lançamento, trazendo imagens de espelhos quebrados e gatos pretos. Ao fim, mostrou a mensagem "RB13, unlucky for some" ("RB13, traz azar para alguns", numa tradução livre).

Pela aparência, o novo carro do vice-campeão Mundial de Construtores de 2016 trouxe pouca mudança. As cores da marca do patrocinador (que vem a ser também o proprietário do time) foram mantidas, em tom fosco. As mudanças ficaram por conta mesmo do novo regulamento técnico, com pneus mais largos e asas dianteira e traseira maiores.

Assim como outras equipes, a Red Bull apostou na "barbatana de tubarão" na parte traseira, como solução para "quebrar" o ar antes de chegar à asa traseira. A novidade está no bico do carro, com um furo similar ao da Ferrari, porém se diferenciando com uma abertura maior.

As alterações nos carros da F-1 devem deixar os monopostos até cinco segundos mais velozes em comparação ao ano passado. O forte ganho de rapidez se deve, principalmente, aos pneus mais largos, que exigiram alterações também nas asas, configurando a maior mudança aerodinâmica em relação aos modelos anteriores.

A Red Bull entra no Mundial 2017 como a maior candidata a quebrar a hegemonia da Mercedes, que dominou tanto o campeonato de pilotos quanto o de construtores nos últimos anos. Em 2016, somente a equipe austríaca conseguiu superar os carros da rival, com uma vitória de Ricciardo e outra de Verstappen, grande sensação da última temporada.

O novo carro do time irá à pista pela primeira vez nesta segunda-feira, primeiro dia de testes da pré-temporada da F-1, em Barcelona. Será o primeiro de quatro dias da primeira bateria, contando com a participação de todas as equipes do grid.