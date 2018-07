Sem Wehrlein, Sauber testa carro novo em dia de filmagens em Barcelona

A Sauber se tornou a primeira equipe da Fórmula 1 a testar seu novo carro na pista ao rodar o modelo C36 no Circuito de Barcelona, na quarta-feira, em dia de filmagens para divulgação. O sueco Marcus Ericsson conduziu o monoposto que foi lançado oficialmente na segunda-feira.

A Sauber não revelou o número de voltas ou a duração do teste, que é realizado com a aprovação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A atividade em dia de filmagens é a única exceção permitida pela entidade para testes com o carro na pista, fora do período de pré-temporada e das atividades para testar os pneus da Pirelli ao longo da temporada.

Somente Ericsson foi para a pista no circuito catalão. Seu novo parceiro, o alemão Pascal Wehrlein, está fora de ação porque ainda se recupera do acidente sofrido na Corrida dos Campeões, no início deste ano. Com dores nas costas, ele foi vetado da primeira bateria de testes da pré-temporada, no mesmo Circuito de Barcelona, na próxima semana.

A Sauber ainda não confirmou a presença do piloto alemão, que substituiu o brasileiro Felipe Nasr na equipe suíça, na segunda bateria de testes, em preparação para a temporada da F-1. O campeonato terá início com a corrida marcada para o dia 26 de março, em Melbourne, na Austrália.