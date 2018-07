Senna é homenageado na Fonte Multimídia do Parque do Ibirapuera

Desde sexta-feira, na Fonte Multimídia do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, é possível ver a imagem do tricampeão de F-1, Ayrton Senna. O evento faz parte da programação especial do mês de maio, que homenageia os 21 anos do legado de Ayrton. A ação é uma parceria do Instituto de Ayrton com a Divina Comédia, empresa responsável pelos eventos na Fonte do Parque.

As apresentações do espetáculo "Ayrton Senna - A Saga do Herói" acontecerão nos dois fins de semana, sempre em duas apresentações diárias. O principal objetivo é traçar um paralelo entre Senna e a chuva, que, por muitas vezes, foi sua aliada nas pistas por conta do domínio que o brasileiro tinha sobre o carro. As façanhas do piloto serão contadas por meio de imagens, músicas, dança das águas e efeitos especiais da Fonte. A Fonte Multimídia do Parque Ibirapuera contará com um sistema de som espalhado pelo lago, que será programado para dar a impressão de que o carro corre por sua margem, de que o piloto está lá. O evento também acontece nos dias 2, 3 , 9 e 10 de maio em duas apresentações diárias e gratuitas, sempre às 20h e às 20h30.