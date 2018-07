Senna valoriza corrida, mas Di Grassi se diz frustrado Dos quatro brasileiros na Fórmula 1, três deles não completaram o GP de Mônaco neste domingo. Entre os que abandonaram, o piloto do País a ir mais longe no circuito de rua de Montecarlo foi Bruno Senna, que valorizou o seu desempenho com a Hispania. Antes de ter que desistir da prova por problemas no carro, ele completou 58 das 78 voltas.