Sensação na estreia, jovem Sergio Perez prevê evolução na Malásia

KUALA LUMPUR - Grande sensação na primeira etapa da temporada da Fórmula 1, o mexicano Sergio Perez ainda quer mais. Após conseguir a sétima colocação no GP da Austrália, há duas semanas, resultado que depois foi anulado por causa de irregularidades no carro da Sauber, o estreante piloto espera surpreender novamente e conseguir um desempenho ainda melhor no GP da Malásia, que acontece no domingo.

"Cada fim de semana é diferente e uma nova oportunidade. Estaria mais do que feliz se conseguisse fazer o mesmo que em Melbourne. Mas eu sei que sempre quero mais, então espero fazer ainda melhor. Ainda assim, preciso ser realista e me manter na briga por pontos aqui. O carro, em si, está melhor do que na Austrália", afirmou Perez, feliz pela boa performance na sua estreia na Fórmula 1.

Com os bons resultados, Perez espera diminuir a desconfiança sobre seu talento. O mexicano rebateu as críticas e afirmou que tem potencial para estar na categoria. "Desde minha primeira coletiva na Fórmula 1 eu fui rotulado como se só estivesse aqui por ter pagado pelo lugar, ou porque meu patrocinador pagou", lamentou o piloto de apenas 21 anos.

"Não é muito bom ouvir isso, já que as pessoas que dizem essas coisas não sabem o esforço que me custou para chegar aqui. Tive que deixar minha casa e muitas outras coisas para me tornar um piloto de Fórmula 1. Agora, tendo estreado bem, me sinto bem por lembrar as pessoas de que não sou um ''piloto pagador''", declarou Perez.