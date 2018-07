'Sentindo-se em casa', Nasr celebra rodagem e vê Sauber no caminho certo em SP Com a experiência de ter participado de apenas um treino pela Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, Felipe Nasr aproveitou as duas primeiras sessões livres do GP do Brasil para ganhar rodagem no traçado paulistano. Foram 44 voltas no circuito, somente no segundo treino do dia - foi o terceiro piloto que mais tempo permaneceu na pista nesta sessão.