Sergio Perez diz já estar ambientado na equipe Sauber

Contratado para ser um dos pilotos da Sauber na próxima temporada da Fórmula 1, ao lado do japonês Kamui Kobayashi, o mexicano Sergio Perez realizou na última quarta-feira, em Abu Dabi, o seu primeiro treino com a nova equipe. E, apesar do pouco tempo de convivência, ele revelou já estar bem ambientado na escuderia. "Me sinto em casa", contou o atual vice-campeão da GP2, que tem 20 anos.

Durante o treino de quarta-feira em Abu Dabi, destinado apenas a pilotos novatos, Sergio Perez conseguiu ficar com o sexto melhor tempo. Mas lembrou que o momento é de aprendizado. "Estou conhecendo o ambiente de uma equipe de Fórmula 1. Ainda tenho muito a aprender e muito trabalho a fazer. Mas estou pronto para a Fórmula 1 e sei que posso fazer sucesso", afirmou o mexicano.

Contente por realizar o sonho de chegar à Fórmula 1 e de já ter contrato assinado para a próxima temporada, Sergio Perez elogiou a estrutura da Sauber. "Eles sabem muito bem como tratar um novato. Me dão muito apoio e me ajudam a aprender todos os dias. É uma equipe boa para mim. Estou feliz", revelou o mexicano, que vai, inclusive, mudar para a Suíça para ficar perto da sede da escuderia.

Contando com o apoio da fanática torcida mexicana, que não tem um piloto do país na Fórmula 1 há 30 anos, Sergio Perez sabe da sua responsabilidade e promete não decepcionar. Para isso, ele já avisou que não terá descanso até a abertura da temporada, em março do ano que vem. "Vou treinar demais, para estar em boa forma para a primeira corrida", revelou o novo integrante da Sauber.