Sergio Pérez é o líder do 2.º dia de testes da F-1 em Barcelona

BARCELONA - O mexicano Sergio Pérez cravou, nesta quarta-feira, o melhor tempo do segundo dia de testes coletivos de pré-temporada que as equipes da Fórmula 1 realizam no circuito da Catalunha, em Barcelona. Depois de ser o terceiro na parte da manhã, o piloto, que estreia pela McLaren neste ano, desbancou Sebastian Vettel à tarde e foi o mais rápido no resultado combinado das duas sessões, cravando 1min21s848.

Vettel havia sido o mais rápido pela manhã, com o tempo de 1min22s197, sua melhor marca do dia, que lhe garantiu a segunda colocação ao fim dos trabalhos desta quarta. Na parte da tarde, o atual tricampeão simulou situações de corrida e chegou a ter problemas com sua Red Bull, o que resultou em uma bandeira vermelha ao final do treino.

Melhor para Pérez, que alcançou a expressiva marca - quase um segundo mais rápida do que o tempo de Nico Rosberg, líder dos treinos de terça com 1min22s616 - na única volta que fez com pneus macios. O mexicano também melhorou sua colocação em relação aos testes de terça-feira, já que havia sido apenas o sétimo, ao cronometrar 1min24s124.

Terceiro colocado no primeiro dia em Barcelona, o espanhol Fernando Alonso frustrou a torcida local e foi apenas o quinto nesta quarta, com 1min23s247, tempo obtido por ele pela manhã. Na sessão da tarde, o bicampeão, que não participou da primeira semana de testes do ano, em Jerez de la Frontera, entre os dias 5 e 8 de fevereiro, enfrentou problemas com o escapamento de sua Ferrari e andou bem abaixo do esperado.

Outro que enfrentou problemas com o carro foi Kimi Raikkonen. Segundo mais rápido da terça-feira, com 1min22s623, o finlandês não conseguiu ir à pista pela manhã porque teve que trocar a caixa de câmbio, que já havia lhe dado dor de cabeça no dia anterior. Com sua Lotus pronta, ele entrou em ação na sessão da tarde, andou por 43 voltas e conseguiu a terceira melhor marca: 1min22s697.

Em fase inicial de trabalho na Mercedes, Lewis Hamilton ainda está se adaptando e, depois de não participar do primeiro dia em Barcelona, conseguiu a quarta colocação nesta quarta. Recém-contratado pela equipe, o inglês fechou o dia com o tempo de 1min22s726, pouco mais de um décimo acima da marca de seu companheiro Rosberg no primeiro dia de treinos.

Os testes em Barcelona seguirão nesta quinta-feira e irão até sexta no circuito da Catalunha. Felipe Massa, da Ferrari, só participará do último dia de treino em Barcelona, enquanto Luiz Razia, da Caterham, tem presença incerta nesta quinta e sexta. A primeira prova do Mundial deste ano está marcada para o dia 17 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.

Confira a classificação do primeiro dia de testes em Barcelona:

1.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min21s848

2.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min22s197

3.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min22s697

4.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min22s726

5.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min23s247

6.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min23s561

7.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min23s718

8.º Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min23s971

9.º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), 1min24s205

10.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min25s115

11.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min26s243