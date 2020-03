Sérgio Sette Câmara anuncia acerto para correr na Super Fórmula Japonesa

O brasileiro Sérgio Sette Câmara anunciou nesta segunda-feira que vai competir na Super Fórmula Japonesa em 2020. Aos 21 anos, o piloto demonstrou entusiasmo com esta nova oportunidade no automobilismo internacional.

"Estou confiante de que este é o melhor caminho para a minha carreira. Os Super Fórmula são só carros de competição mais rápidos abaixo da Fórmula 1", afirmou o mineiro. "As equipes trabalham no mais alto nível e tenho a certeza de que poderei seguir me desenvolvendo e, sobretudo, competindo em um nível do mais alto rendimento", disse.

Recentemente, Sérgio Sette Câmara trocou a função de piloto de desenvolvimento na McLaren pela de piloto reserva da Red Bull para a temporada de 2020. Ele também trabalhará para a AlphaTauri, equipe satélite do time austríaco da Fórmula 1.

Durante entrevista ao Estado neste mês, Sérgio Sette Câmara definiu a sua transferência da McLaren para a Red Bull em apenas uma semana. Pouco antes, acertara ainda entrada na Fórmula E, como piloto reserva da equipe Geox Dragon. "Foi tudo muito rápido. Em dezembro, tinha uma programação não muito interessante para 2020, mas trabalhei duro e as coisas começaram a acontecer também naturalmente", afirmou.

"Quero agradecer a equipe M-Max by Motorpark por esta oportunidade. Já trabalhei com eles antes e tenho certeza de que podemos conseguir grandes resultados também nesta campeonato", comentou o brasileiro, que trabalhou na equipe durante o Campeonato Europeu de 2015 e 2016 e marcou época no GP de Macau de 2017.

"Estamos muito felizes por ter o Sérgio em nossa equipe em 2020. Estamos plenamente conscientes de suas qualidades e estou certo de que poderemos fornecer a ele tudo o que precisa para ter sucesso", afirmou Ryuji Kumita, proprietário da B-Max.

Com a pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, as duas primeiras etapas da Super Fórmula Japonesa foram adiadas (Suzuka e Fuji). A terceira etapa, que vai estrear a competição, está prevista para os dias 16 e 17 de maio no circuito de Autópolis, em Oita.