Serra vence prova longa da Stock Car em Nova Santa Rita; Cacá lidera campeonato A corrida longa da etapa da Stock Car de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, foi vencida, pela terceira vez, por Daniel Serra. Com a vitória, o piloto tornou-se o maior vencedor do Autódromo do Velopark. Quem levou a melhor na corrida curta foi Max Wilson. Cacá Bueno foi o segundo e Julio mais uma vez completou o pódio. Serra, por sua vez, terminou em quarto, seguido por Barrichello. Na corrida longa, a estratégia de Serra levou o piloto da RBR a controlar a corrida do início ao fim. A briga pela segunda posição rolou durante toda a prova, e no fim Marcos Gomes, que iniciou a disputa na pole, ficou em segundo lugar, seguido por Julio Campos.