Sétimo em teste, Massa explica que treino se concentrou nos pit stops

Afinal, o trabalho deste sábado foi focado no treino de pit stops da Williams, o que foi um problema para a equipe em algumas corridas no ano passado. Assim, não houve grande preocupação em conseguir voltas rápidas significativas. E o brasileiro terminou o sábado somente na sétima colocação, mas ao menos à frente do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, que terminou o dia em nono lugar.

"Eu fiz algumas voltas no início do dia, mas era difícil de ganhar alguma coisa da minha perspectiva. O programa para o dia era treinar o procedimento de pit stop, o que em um GP é sempre importante. É positivo ter a equipe pronta e é sempre bom para o piloto treinar, assim a equipe sabe o que esperar. Todo o processo tem que ser rápido e só podemos fazer isso através dos treinos", disse.

Os pilotos voltam ao circuito espanhol neste domingo para o quarto e último dia desta segunda bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Barcelona também vai sediar o terceiro e último período de treinos, a partir do dia 26 de fevereiro. O campeonato começará em 15 de março, com a disputa do GP da Austrália, em Melbourne.