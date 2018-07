Sétimo, Felipe Massa exibe satisfação com ritmo da Williams

Após terminar a sexta-feira como o sétimo piloto mais rápido dos treinos livres para o GP da Rússia, Felipe Massa exibiu otimismo para a primeira prova de Fórmula 1 no circuito de Sochi. O brasileiro destacou que gostou do traçado da pista e acredita que pode melhorar o seu desempenho no restante do fim de semana.

"O primeiro dia é sempre para a compreensão de cada curva, descobrir quais trajetórias você pode tomar e onde você pode tirar o melhor do carro. Minha primeira impressão é que o carro parece ter bom desempenho por aqui e gosto do traçado", afirmou o brasileiro.

Massa foi 1s101 mais lento do que o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, o mais rápido da sexta-feira. O brasileiro, porém, fez uma avaliação positiva do desempenho da Williams no circuito, lembrando que o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, terminou o dia na quinta colocação.

"O asfalto estava muito escorregadio nesta manhã, mas a pista melhorou muito ao longo do dia e vamos vê-la cada vez melhor como o fim de semana avançando. Estou muito feliz com o equilíbrio do carro e estamos consistentes de modo geral", disse.