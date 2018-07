Sétimo, Massa diz que prova na Turquia foi 'muito chata'

Veja também:

Hamilton herda vitória após batida dos Red Bulls

"Foi uma corrida muito chata para mim, do começo ao fim. Mas também foi muito difícil", comentou Massa, atribuindo a dificuldade em Istambul ao oitavo lugar no grid de largada. "Eu sabia disso. Começando em oitavo, seria difícil, e provou ser assim", completou o brasileiro, sétimo no Mundial, com 67 pontos, 26 atrás do líder Mark Webber.

"Eu estava sempre preso atrás do [Robert] Kubica e a das duas Mercedes, que estavam num ritmo parecido ao meu. Várias vezes eu tentei me aproximar, mas eu nunca tive uma chance real de ultrapassar o Robert", disse Massa, se referindo ao piloto polonês da Renault, que terminou logo à sua frente, em sexto.

Para a sequência da temporada, o brasileiro espera uma melhora já na próxima corrida, em Montreal, daqui a duas semanas. "Agora temos que ficar calmos e tentar melhorar o carro rapidamente, começando pela próxima corrida no Canadá", concluiu o piloto, deixando claro que não ficou satisfeito com o desempenho da Ferrari na Turquia.