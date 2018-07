Sétimo nos EUA, Sainz celebra estreia pela Renault: 'Superou as expectativas'

Contratado inicialmente pela Renault para a temporada 2018 da Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. teve a sua estreia antecipada para o GP dos Estados Unidos e não decepcionou. No domingo, o espanhol fez uma prova consistente no Circuito das Américas, em Austin, e conseguiu garantir a sétima posição. Assim, ele celebrou o resultado alcançado.

"Eu acho que tudo superou as minhas expectativas. Eu sabia que poderia ser rápido, tinha confiança em mim, sabendo que eu poderia me adaptar rapidamente a uma equipe, caso contrário, essa mudança não teria sido possível", afirmou Sainz, que pilotou pela primeira vez o carro da Renault nos treinos livres de sexta-feira para o GP dos Estados Unidos.

O espanhol assegurou que já se sente adaptado ao bólido da Renault, agradecendo os elogios que recebeu da equipe. "Estou muito feliz e tenho que agradecer ao time por fazer me sentir em casa desde o início. Seria muito difícil ter ido melhor do que isso", comentou.

Os seis pontos somados por Sainz foram determinantes para que a Renault assumisse a sétima colocação no Mundial de Construtores, com 48, ultrapassando a Haas, que soma 43. E Sainz espera evoluir nas três provas restantes do campeonato e também em 2018 pela equipe francesa.

"Eu acho que ainda temos uma grande margem de melhoria, mas isso virá com mais corridas e mais experiência. Nós fizemos o nosso primeiro fim de semana muito próximo ao perfeito, então precisamos continuar assim", concluiu o piloto espanhol.