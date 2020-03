Sette Câmara encerra vínculo com a McLaren e deixa de ser piloto de testes da F-1

Hoje encerro o meu ciclo com a equipe @mclaren. Desde 2018 eu aprendi muito com todos e ajudei no desenvolvimento do time na última temporada. Sou muito grato por todos os momentos que irei levar para toda a minha carreira! // Today I announce the end of my work in @mclaren. Since 2018 I learned a lot with them and helped in the development of last years car. I am very grateful for every moment and will keep them for all my career! Thank you.

A post shared by Sergio Sette Camara (@sergiosettecamara) on Mar 8, 2020 at 4:52am PDT