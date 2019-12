Sette Câmara vence prova da Fórmula 2 em Abu Dabi e garante superlicença

Sergio Sette Câmara brilhou na penúltima corrida da temporada 2019 da Fórmula 2. Neste sábado, o brasileiro, que compete pela equipe DAMS, largou da pole position na primeira das duas corridas da etapa de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina, e ainda conquistou a vitória, a sua segunda no campeonato.

Sette Câmara encaminhou o seu triunfo na 28ª volta - foram 31 -, quando ultrapassou o suíço Louis Delétraz, posto que não perderia nos giros finais da corrida, confirmando a sua vitória após um início ruim, pois o brasileiro havia perdido a liderança na largada, quando caiu para o terceiro lugar.

Embora o holandês Nyck de Vries tenha conquistado o título da temporada 2019 da Fórmula 2 antecipadamente, a vitória deste sábado foi importante para Sette Câmara, especialmente visando a sequência da sua carreira, pois lhe garante a pontuação necessária para obter a super licença, necessária para pilotar na Fórmula 1.

Sexto colocado na Fórmula 2 em 2018, o que lhe garantiu dez pontos, Sette Câmara fechará o campeonato deste ano ao menos na quarta posição, o que o fará somar mais 30, o que o deixa com pontuação suficiente para ter a superlicença.

Além disso, Sette Câmara chega para a corrida final da Fórmula 2, marcada para as 6h30 (horário de Brasília) deste domingo em Abu Dabi, com chances de ser vice-campeão. O brasileiro é o terceiro colocado com 194 pontos, a seis do canadense Nicholas Latifi, seu companheiro de equipe.

"Teve hino brasileiro aqui em Abu Dabi! Muito feliz pela vitória de hoje. Depois da pole de ontem, venci pela primeira vez a Feature Race e, mais do que isso, consegui garantir a posição necessária para a Super Licença da F1. Agradeço a minha equipe pelo excelente acerto do carro e pela estratégia perfeita. Agora, é continuar focado e ir com tudo em busca do vice-campeonato na corrida de amanhã", escreveu Sette Câmara em seu perfil no Instagram.