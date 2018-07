Sexto, Bruno Senna comemora recuperação no GP da Malásia

SEPANG - O brasileiro Bruno Senna precisou superar um começo complicado de prova para somar neste domingo os seus primeiros pontos na Williams. No GP da Malásia, ele chegou a cair para a última posição após trocar o bico do seu carro, danificado por conta de um toque em Pastor Maldonado, mas se recuperou e terminou a prova no circuito de Sepang em sexto lugar. Por isso, tratou de comemorar a recuperação e o bom resultado. "Foi bom demais!", disse.

"Meu carro estava bom nas duas condições da pista, mas é claro que seria muito mais difícil avançar na corrida no seco. Estou muito contente porque nos recuperamos do início ruim na Austrália", comentou o brasileiro, que havia abandonado a prova de abertura da temporada, em Melbourne, após batida com Felipe Massa.

Bruno Senna explicou que o toque em Maldonado afetou o seu carro, mas não chegou a atrapalhar o seu desempenho durante o GP da Malásia. "A lateral também foi atingida, mas felizmente o carro não perdeu rendimento e pude fazer uma corrida agressiva e com muitas ultrapassagens", continuou.

O brasileiro avaliou que o seu próximo passo é melhorar o desempenho nos treinos de classificação das próximas provas. "Nosso carro é competitivo. Agora, temos de continuar trabalhando para melhorá-lo, procurar largar mais à frente do grid para evitar os riscos de acidente na largada e com isso fugir das confusões", disse.