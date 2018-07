Silverstone inaugura oficialmente novo traçado

O novo traçado do circuito de Silverstone foi inaugurado oficialmente nesta quinta-feira. Os responsáveis pela pista esperam que a parte interna da pista, intitulada Arena Grand Prix, ajude a torná-la desafiante para os pilotos e mais espetacular para os torcedores.

O traçado, com 5,9 mil metros de extensão, foi desenhado com o objetivo de tornar Silverstone o mais veloz circuito da Fórmula 1, depois que venceu a disputa com Donington Park, que não conseguiu verbas para reformar o circuito, para sediar a etapa inglesa da principal categoria do automobilismo, que será realizada no dia 11 de julho.

Diversas figuras ligadas ao automobilismo estiveram presentes ao evento, como os pilotos Mark Webber e David Coulthard e os dirigentes Mike Gascoyne e Nick Fry

Damon Hill, presidente do Clube dos Pilotos Britânicos, aprovou as mudanças. "Este é um circuito novo para uma nova geração de pessoas para que desfrutem do automobilismo, e acreditamos que vai oferecer um grande desafio para os condutores", disse.