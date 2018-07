Simona de Silvestro é liberada para treinar na Indy

Na quinta-feira, a suíça, de 22 anos, perdeu o controle do carro, que capotou, pegou fogo e deslizou pela pista de cabeça para baixo. Ela sofreu queimaduras de segundo grau na parte de trás da sua mão direita e queimaduras superficiais na parte de trás da mão esquerda e no nariz.

Simona não participou dos treinos livres de sexta-feira em Indianápolis. Agora, porém, a expectativa é de que a suíça esteja na pista neste sábado, no primeiro dos dois dias de classificação para as 500 Milhas de Indianápolis, que será realizada no dia 29 de maio. Neste sábado, o pole position da tradicional corrida será definido.