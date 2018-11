Sob calor, Interlagos tem filas longas a poucas horas do GP do Brasil

Filas longas cercam o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a poucas horas do início do GP do Brasil de Fórmula 1, com largada mais tarde neste ano, marcada para as 15h10 deste domingo. Ainda há ingressos disponíveis para setores das arquibancadas. Já para as áreas VIPs as entradas já estão esgotadas.

Próximo das filas, nos arredores do circuito, cambistas atuam comprando e vendendo bilhetes, apesar da presença ostensiva de policiais. Os ingressos estão à venda ainda nas bilheterias e no shopping Market Place.

No paddock, os pilotos estão chegando aos poucos, em razão da prova mais tarde neste ano. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o espanhol Fernando Alonso, da McLaren, chegaram cedo ao autódromo. Uma cena curiosa do paddock foi os pilotos serem entrevistados pelo brasileiro Felipe Massa, que vai atuar como comentarista da TV Globo nesta prova.

No fim desta manhã, a temperatura está alta na pista, com 38 graus, seguindo o calor inesperado deste domingo na capital paulistana. Os termômetros podem alcançar 30 graus. Mas a expectativa é que a temperatura caia nas próximas horas. Há chance de 60% de chuva no período da tarde, justamente no momento da corrida.

Na corrida deste domingo, em Interlagos, a pole position será do inglês Lewis Hamilton. Trata-se da penúltima etapa do campeonato, que será encerrado em Abu Dhabi, no dia 25. O piloto da Mercedes confirmou o título por antecipação na etapa passada. Mas o troféu do Mundial de Construtores, a disputa entre as equipes, ainda está em aberto. E rende polpuda premiação ao vencedor.