Sob forte chuva, Márquez lidera treinos livres da MotoGP em Valência

A insistente chuva em Valência prejudicou o andamento das duas primeiras sessões de treinos livres da última etapa da MotoGP na temporada, nesta sexta-feira. Com o tempo de 1min39s767, obtido no primeiro treino do dia, com sua Honda, o espanhol Marc Márquez, campeão antecipado, foi o mais rápido desta sexta.

A equipe Alma Pramac colocou suas duas motos logo atrás de Márquez. O australiano Jack Miller ficou em segundo lugar, com o tempo de 1min39s873, seguido pelo italiano Danilo Petrucci, com 1min39s807. O também italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, veio na sequência, com 1min40s179.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi o quinto colocado desta sexta (1min40s467), à frente do italiano Andrea Iannone, da Suzuki (1min40s685). O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha (1min40s772), ficou em sétimo, enquanto o italiano Michele Pirro levou a Ducati para a oitava colocação (1min40s836).

Os espanhóis Pol Espargaró, da KTM (1min40s892), e Alex Rins, com Suzuki (1min40s965) completaram a lista dos dez primeiros do dia. Praticamente todos os melhores tempos desta sexta foram registrados na primeira sessão do dia em razão do mau tempo que atrapalhou os pilotos no segundo treino e até paralisou parte do primeiro.

O supercampeão Valentino Rossi, da Yamaha, ficou com o 12º tempo (1min41s015), após ser um dos que caíram na curva que antecede a reta dos boxes. Já o espanhol Jorge Lorenzo, que se recupera de lesão, marcou 1min41s782 e foi apenas o 19º classificado.

Os pilotos voltam para a pista de Valência neste sábado para os últimos dois treinos livres (às 6h55 e às 10h30) e para o treino classificatório a partir das 11h10. No domingo, a última corrida do ano está marcada para as 11 horas (horário de Brasília).