Sob rumores de aposentadoria, Button diz que futuro está indefinido O inglês Jenson Button declarou nesta quinta-feira que ainda não chegou a uma decisão sobre o seu futuro e está concentrado apenas no GP do Japão, no próximo domingo. Ele disse que ainda há "muitas possibilidades" em seus planos para 2016, e acrescentou que está em conversações com a McLaren.